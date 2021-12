L’offshore perde pezzi: Tozzi Sud spa e Tozzi srl dichiarano fallimento

Le aziende Tozzi Sud spa e Tozzi srl, importanti realtà internazionali del settore oil&gas con sede a Mezzano, hanno dichiarato fallimento nei giorni scorsi dopo che a marzo era stata presentata la domanda di concordato in bianco.

I due commissari delegati avevano tentato di impostare un piano per l’uscita dalla crisi. Ora il tribunale li ha nominati curatori e la prossima primavera si terrà la prima udienza. Entro la fine di febbraio 2022 chi vanta un credito legittimo potrà presentare la propria richiesta per insediarsi nella procedura fallimentare.

Le due aziende, con una storia che inizia 70 anni fa, in totale occupavano circa 150 persone, un numero a cui si è arrivati dopo pesanti tagli di organico avvenuti nell’ultimo triennio. A dicembre 2018 vennero dichiarati 94 esuberi in Tozzi Sud e dieci in Tozzi Srl, evitati con l’apertura di una cassa integrazione straordinaria.

In seguito ad un serrata trattativa e all’apertura di un tavolo di crisi di fronte all’assessorato alle attività produttive di Ravenna e al coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, si è giunti ad una soluzione che vede il ritiro dei licenziamenti alla Tozzi Srl e alla riduzione significativa dei licenziamenti alla Tozzi Sud da 73 dipendenti a 25. L’accordo raggiunto prevedeva anche un incentivo per i dipendenti licenziati a patto che aderiscano al programma formativo mirato al ricollocamento messo a disposizione dal centro per l’impiego.