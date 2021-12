Fallimento Tozzi Sud e Srl: i lavoratori chiedono due mensilità e tredicesima

Per il 23 dicembre è in programma un confronto con il sindaco e gli assessori: circa 150 occupati coinvolti nella procedura

I sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil sono preoccupati per i dipendenti di Tozzi Sud e Tozzi Srl dopo la domanda di fallimento.

La richiesta ai curatori è che vengano pagati gli stipendi di novembre, dicembre e la tredicesima.

Per il 23 dicembre è fissato un confronto con il sindaco e gli assessori competenti: «L’inaspettata dichiarazione di fallimento, unitamente all’altrettanto inaspettata sospensione dei rapporti di lavoro con lettera del 6 dicembre scorso, non fa altro che radicalizzare ancor di più la difficile situazione dei dipendenti, alcuni dei quali sono alla disperazione più nera. A ciò si deve aggiungere che il nuovo quadro delineatosi rende ancora più incerto il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti».

Sono circa 150 i posti di lavoro totali nelle due aziende che fanno capo al gruppo di Mezzano. Le aziende, importanti realtà internazionali del settore oil&gas, hanno chiesto il fallimento dopo che a marzo era stata presentata la domanda di concordato in bianco.

I due commissari delegati avevano tentato di impostare un piano per l’uscita dalla crisi. Ora il tribunale li ha nominati curatori e la prossima primavera si terrà la prima udienza. Entro la fine di febbraio 2022 chi vanta un credito legittimo potrà presentare la propria richiesta per insediarsi nella procedura fallimentare.