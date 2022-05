Parlano i vincitori del bando: «In giugno riapriremo il campeggio di Lido di Classe»

Si tratta della famiglia Arrigoni, imprenditori di Forlimpopoli. «Siamo camperisti e abbiamo preso spunto dai nostri viaggi»

Aprirà a sorpresa già quest’anno – nella seconda metà di giugno -, il campeggio di Lido di Classe, chiuso dall’ormai lontano 2017, quando la Forestale revocò la concessione ai titolari dopo una lunga vicenda che riguardava la presunta irregolarità di alcune strutture fisse.

Dopo il fallimento della società che aveva ottenuto la nuova concessione nel 2018, il recentissimo bando pubblicato dai Carabinieri Forestali (per una concessione di 9 anni estendibile ad altri 9) è stato vinto da una società di Forlimpopoli, che sui social ha già annunciato – come detto – la riapertura, seppur parziale, in attesa di veder completato il progetto, con anche il ristorante, nell’estate del 2023.

Ne abbiamo parlato al telefono con uno dei nuovi gestori – giovanissimo, classe 2000 – Matteo Arrigoni. «Io e mia madre formalmente siamo i soci, il campeggio lo gestirò insieme a mia sorella e alla mia fidanzata, con entrambi i miei genitori come “sponsor”…». Si tratta infatti di una famiglia di imprenditori, titolare della pescheria La Barca di Forlimpopoli, nonché promotrice del consorzio di commercianti “Amo la mia città”, che riunisce una serie di piccoli negozi per cercare di competere sul campo dell’e-commerce con le multinazionali. E i prodotti delle botteghe aderenti, in futuro, arriveranno così anche direttamente nelle piazzole del campeggio di Lido di Classe.

«Siamo una famiglia anche di camperisti – racconta Arrigoni -, abbiamo girato tutta Europa, frequentando in 20 anni più di 80 campeggi, da cui abbiamo cercato di prendere il meglio nel predisporre il progetto per Lido di Classe. Qui ho tanti amici, frequentavamo già la zona. Tanto che avevamo già intenzione di partecipare nel 2018, ma non abbiamo avuto il tempo, per impegni lavorativi. Ora non ci siamo fatti scappare l’opportunità e siamo entusiasti di avere vinto».

Gli Arrigoni riceveranno le chiavi dalla Forestale entro il 31 maggio e si dicono pronti per poter riaprire la prima parte del campeggio attorno al 15 giugno, con tanto di festa di inaugurazione con «salsiccia e fagioli, piadina, crescioni e birra»

Al centro del progetto, la natura. «Il suolo del Bisanzio era stato massacrato, i primi atti di riqualificazione saranno volti proprio a una “naturale rinaturalizzazione” dell’area – conclude Matteo -, cercheremo poi di puntare sulla sostenibilità ambientale sfruttando il sole per energia e docce».