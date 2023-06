Coop bagnini di Cervia: «La spiaggia è pronta, unica incognita il meteo»

Il presidente Ceccaroni sulle relazioni coi clienti al telefono: «Li abbiamo rassicurati che è tutto a posto…»

Gli ottocento ettari delle saline di Cervia sono la zona più prossima alle spiagge della provincia di Ravenna che ha subito allagamenti dalle rotture degli argini dei ­umi. Insomma, salvo brevi tratti da ripristinare per il materiale trasportato dai ­fiumi, non ci sono stati danni strutturali alle spiagge. Ma il mese di maggio è andato perso del tutto per la stagione balneare, anche se si tratta di un periodo in cui solitamente gli stabilimenti aprono gli ombrelloni solo nei weekend.

«La variabile che davvero ha inciso e potrebbe ancora incidere è l’instabilità meteorologica – dice Fabio Ceccaroni, presidente della cooperativa dei bagnini di Cervia –. Siamo convinti che se arriveranno davvero il caldo e il sole in maniera stabile non ci saranno particolari ricadute per il comporta balneare dovute all’alluvione».

Non sono mancate le telefonate della clientela: «Chi viene da fuori sentiva i media parlare genericamente di Romagna e può essere dif­ficile distinguere con precisione le zone. Tanti hanno chiamato le imprese turistiche per manifestare solidarietà e informarsi della situazione. Le spiegazioni degli imprenditori hanno aiutato a fare chiarezza».

Per l’amante della spiaggia cervese, l’alluvione potrebbe restare solo un fotogramma sugli schermi delle tv: «Il turista che arriva da noi uscendo al casello di Cesena potrebbe nemmeno accorgersi che c’è stata un’alluvione in zone vicine». Questo non signifi­ca che i bagnini abbiano dimenticato i vicini di casa: «Abbiamo avviato raccolte fondi tra i nostri soci a favore delle zone colpite».

E la qualità delle acque, con divieti di balneazione che ogni tanto sono stati emanati, potranno incidere sul turismo? «La cosa importante è spiegare che i controlli sono una garanzia per i bagnanti, il 95 percento delle coste è balneabile e i divieti hanno quasi sempre durate brevi. E in ­fin dei conti non è uno scenario così diverso da altri anni quando una pioggia torrenziale può causare un divieto temporaneo».