La sociologa: «stiamo vivendo una distopica perdita dell’innocenza»

Micol Pizzolati, 45 anni appena compiuti, alfonsinese d’origine e ravennate-bergamasca d’adozione, è professoressa associata di sociologia all’Università di Bergamo. Ci confida la sua visione del disagio individuale e di comunità che stiamo vivendo e quali ne saranno le conseguenze.

«Nel piacere schietto di trascorrere queste giornate nell’operosa quiete casalinga con mio marito, nostra figlia liceale e il cane di famiglia, si insinua costantemente e tenacemente un dolore attonito per la situazione gravissima di Bergamo e dei contesti in cui stanno vivendo e resistendo colleghi, amici e studenti che lì mi hanno accolta poco più di due anni fa. L’invito di R&D a condividere qualche riflessione su come sarà il mio lavoro dopo questo periodo dirompente è un modo per ripensarmi lì, al mio posto, tra un tempo ancora indefinibile.

Il lavoro di sociologo consiste – anche – nel comprendere come le persone danno senso all’esperienza di vivere ed essere in relazione, osservandole e ascoltandole. Ammetto di pensare, oggi, a questo lavoro con pudore, come se osservare e fare fossero collocabili ai due estremi della reazione possibile alla pandemia.

Però penso altrettanto che sia, già oggi, nostro compito e responsabilità documentare l’impatto fisico ed emotivo delle alterazioni nella vita quotidiana durante la diffusione del contagio e la ridefinizione delle strutture sociali che determinano le disuguaglianze. Alcuni gruppi di ricerca italiani e numerosi colleghi stranieri stanno facendo sforzi e tentativi in queste direzioni.

Nella comunità sociologica internazionale si sta anche imbastendo un confronto sugli scenari che, come studiosi, avremo di fronte nel mondo post emergenza e su come potremo e dovremo indagarli e comprenderli. Tutta la ricerca sociale, connessa o meno con la pandemia, sarà interessata da profondi cambiamenti. Per chi studia, come ho fatto per alcuni anni, i processi che caratterizzano i sistemi di cura e le dimensioni attraverso cui prendono forma le rappresentazioni sociali ed individuali della malattia lo scenario sarà totalmente trasformato.