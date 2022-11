A Lugo un murale celebra uno dei più grandi truffatori della storia

Si tratta del lughese Ponzi, dell’omonimo “schema”. L’omaggio da parte degli artisti del ritratto di Vasco Rossi a Zocca

Sta facendo discutere a Lugo un nuovo grande murale apparso su una casa in zona stazione. Si tratta del ritratto di “Charles” Ponzi, lughese immigrato negli Stati Uniti, dove divenne uno dei più grandi truffatori della storia americana, ideando il cosiddetto “schema Ponzi”.

L’opera è stata realizzata da Roberto Diatz (in arte Rhd) e Lisa Barsottelli, coppia toscana nota anche per aver realizzato il murale dedicato a Vasco Rossi nella “sua” Zocca.

Il murale di Lugo è stato realizzato sulla facciata di una casa abitata da un conoscente della coppia, di proprietà delle Ferrovie, scrive il Corriere Romagna in edicola oggi, 6 novembre, dove gli autori hanno parlato della loro opera come di una provocazione, sottolineando comunque come per molti quella di Ponzi sia stata «un’impresa eroica: aver tolto dei soldi a ricchi finanzieri».