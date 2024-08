Parte la serie A: due ravennati tra i seicento calciatori delle 20 squadre

Il centrocampista Matteo Prati al Cagliari e l’attaccante Antonio Raimondo al Venezia, entrambi ventenni, sono pronti all’esordio stagionale domenica 18 agosto alle 20.45

Comincia il nuovo campionato di calcio di serie A e tra gli oltre seicento calciatori che compongono le rose delle venti squadre ci saranno anche due giovani ravennati: Matteo Prati (2003) al Cagliari e Antonio Raimondo (2004) al Venezia. Per il centrocampista Prati si tratta della seconda stagione con i sardi nella massima serie italiana (25 gettoni e un gol nel 2023-24), mentre l’attaccante Raimondo ha solo esordito in A con il Bologna e ora proverà a guadagnare minuti in campo convincendo l’allenatore Eusebio Di Francesco (l’8 agosto è arrivata l’ufficialità del trasferimento in prestito dagli emiliani ai lagunari).

Per entrambi la prima giornata di serie A prevede l’esordio alle 20.45 di domenica 18 agosto: Lazio-Venezia e Cagliari-Roma.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna con cui totalizza 80 presenze con 44 goal e sette assist, Raimondo ha esordito in serie A il 17 maggio 2021 contro il Verona. Nell’estate del 2023, l’attaccante è andato in prestito alla Ternana in B, con cui ha totalizzato tra campionato e play-out, 40 partite con nove goal e un assist. A livello internazionale, Raimondo ha realizzato 12 gol in 27 partite nelle nazionali giovanili dell’Italia.

Il sito del Venezia Fc riporta le prime parole del giocatore che è stato avversario nello scorso campionato cadetto: «Ricordo l’atmosfera che si respirava l’anno scorso al Penzo, con i tifosi a sostenere incessantemente la squadra nonostante la grande nebbia. Questo è stato sicuramente un fattore che ha inciso nella scelta di vestire la maglia arancioneroverde. La squadra è composta da un bel mix di giocatori giovani ed esperti, c’è grande entusiasmo e Cà Venezia è una struttura bellissima. La scorsa stagione è stata positiva da un punto di vista personale, anche se a livello di squadra purtroppo le cose non sono andate come speravamo. Ora però, sono pronto a dare tutto me stesso per il Venezia».

Per Prati la nuova annata è iniziata nel migliore dei modi: nella prima partita ufficiale, giocata contro la Carrerese in Coppa Italia il 12 agosto, il 21enne è andato in gol per il definitivo 3-1 in favore dei sardi. «L’anno scorso ho cercato molto il gol nelle partite in casa – ha detto Prati ai giornalisti dopo la partita – però mi era stato annullato e non ero riuscito a farlo per diversi motivi. Diciamo che a Reggio Emilia contro il Sassuolo è stato forse il gol più importante della stagione e quindi non ci lamentiamo. Appena ho fatto gol contro la Carrarese ho liberato tutte le emozioni che avevo nella passata stagione di riuscire a segnare in casa perché i tifosi, anche oggi, sono stati fantastici e non era banale essere presenti, quindi li ringraziamo come tutte le volte. Cerchiamo di dare sempre il nostro massimo per cercare di renderli sempre più partecipi».