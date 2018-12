La spadista Pizzini brilla con la maglia azzurra nella Coppa del Mondo Under 20

Scherma / Nella competizione disputata in Spagna la portacolori del Circolo ravennate della spada è arrivata a un passo dai sedicesimi di finale

L’atleta ravennate Alessia Pizzini e il suo maestro Pavlo Putyatin continuano a essere motivo di orgoglio per il Circolo ravennate della spada: per il terzo anno consecutivo la giovane spadista è stata convocata dalla Federazione italiana scherma tra le rappresentanti della nazionale Under 20. Il fine settimana appena trascorso ha visto tutte le armi impegnate nella Coppa del Mondo Under 20 e Pizzini è volata in Spagna, a Burgos, dove si è tenuta la gara dedicata alla spada femminile. Su oltre duecento atlete provenienti da tutti i continenti la giovane ravennate si è imposta, fin dalla fase dei gironi, su atlete ben più esperte di lei, per essere poi fermata a un passo dai sedicesimi di finale dalla coreana Ko Yein, concludendo l’esperienza iberica in una 43esima posizione di tutto rispetto.

Un weekend dal sapore internazionale: Leonardo Bentivogli, classe 2007, giovanissimo atleta del Circolo Ravennate residente in Olanda, ha portato i colori rosso-oro sulle pedane tedesche a Bocholt, dove ha conquistato un bellissimo argento al Maestro’s Klup Challenge Under 13.