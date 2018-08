Lite negli stradelli retrodunali: 31enne colpisce il rivale al volto con un martello

Una mazzetta da muratore l’arma impropria utilizzata dall’uomo, finito in carcere. L’accusa è di tentato omicidio

Una violenta lite negli stradelli di Marina di Ravenna, con un 31enne residente nel Bolognese che si è avventato contro la vittima colpendolo con un martello da muratore. La vicenda , avvenuta la sera di Ferragosto, è raccontata dal Resto del Carlino di oggi. L’uomo si è scagliato contro un 33enne, anch’esso del Bolognese, probabilmente a causa di futili motivi. I carabinieri si trovavano in zona al momento dell’aggressione e hanno evitato il peggio. In auto hanno trovato cocaina e contanti. La vittima dell’aggressione è stato curato al pronto soccorso con diversi traumi al volto. Diverse le accuse con cui è stato portato in carcere, la più pesante di cui dovrà rispondere ora il 31enne è di tentato omicidio.