Shopping all’Esp con due banconote false da 20 euro, denunciata una 62enne

La donna aveva tentato più volte di fare acquisiti con denaro non autentico e in una occasione c’era già riuscita

Una donna italiana di 62 anni, M. L. le iniziali, è stata denunciata dalla polizia dopo aver tentato di pagare con due banconote false da 20 euro in un negozio del centro commerciale Esp a Ravenna. L’episodio è avvenuto nella tarda mattina di lunedì 27 agosto ma è stato reso noto dalla questura solo oggi. La 62enne dovrà rispondere di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

L’intervento della squadra volante è stato richiesto con una telefonata al 112 da parte della titolare dell’esercizio commerciale. Che ha raccontato i fatti agli agenti intervenuti sul posto e ha consegnato loro alcune banconote false ricevute dalla donna. Secondo quanto dichiarato dalla commerciante, recentemente la denunciata avrebbe tentato in più occasioni di acquistare della merce pagando con monete non autentiche, già riuscendovi in una circostanza.