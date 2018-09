Notte d’Oro: omaggio a Goldrake, Fragola live poi mostre e maratone fotografiche

Dodicesima edizione il 6 ottobre con il prologo della sera prima in darsena di città dedicato a performance e creatività. Musica, arte e racconto come al soliti i temi della manifestazione

Musica, arte e racconto saranno gli ambiti in cui si svilupperà la dodicesima Notte d’Oro di Ravenna in programma sabato 6 ottobre con un prologo la sera precedente.

Si apre il sipario venerdì 5 ottobre, in darsena di città, con la Notte d’Oro Off che anticipa, integra e completa la serata clou del giorno dopo: spazio alla creatività artistica della città con musica, installazioni, teatro, danza, e rigenerazione urbana, grazie al progetto Creative Spirits.

Sabato 6, oltre al concerto di Lorenzo Fragola in piazza del Popolo alle 22.30, gli appuntamenti con la musica sono diversi, dai locali ai luoghi di culto. Note d’incanto è il titolo del concerto delle 19 nella Basilica di San Vitale, aperta per l’occasione, a cura del coro “I Cantori di San Vitale” diretto dal Maestro Antonio Amoroso. La preghiera in Musica, invece, è alle 20.30 alla Basilica di Santa Maria Maggiore, a cura del coro femminile “La Gioia”, diretto da Etsuko Ueda. Alle 21 il Museo Nazionale ospita il concerto per violino di Giuseppe Gibboni a cura di Emilia-Romagna Concerti.

A partire dalle 14.30 del sabato torna #Arrangiati, la quarta maratona fotografica di Ravenna che parte dal Palazzo Rasponi dalle Teste alla scoperta della città con 15 obiettivi segreti e tre ore di tempo. Alle 18 nella sala mutimediale del Mar è in programma l’apertura ufficiale del video contest #MyRavenna. Alle 20.30 a Palazzo Rasponi dalle Teste, una conversazione tra blogger ci porterà alla scoperta del racconto sulla città di Ravenna. Titolo dell’incontro: #myRavenna, il nuovo blog del Servizio Turismo.

Alle 21 a Palazzo dei Congressi gli appassionati del giallo e dell’horror possono partecipare al Nightmare & Dreamers, appuntamento organizzato da Start Cinema e Circolo Sogni Antonio Ricci.

Al Teatro Rasi alle 21 va in scena «Macbetto o la chimica della materia” a cura del Teatro delle Albe, Masque Teatro , Menoventi / E-production (su prenotazione, a pagamento).

Alle 21 al Planetario omaggio a Goldrake per i suo 40 anni in Italia. La serata è per tutti coloro che vogliono festeggiare i quarant’anni della messa in onda di Altlas Ufo Robot – Goldrake. A cura dell’Associazione per gli Scambi Culturali Italia Giappone e dell’Associazione Ravenna Astronomi Rheyta, in collaborazione con l’associazione Culturale Solaris (fino ad esaurimento posti).

Alle 21.30 alla Sala Corelli del teatro Alighieri, l’autore e storico Valerio Massimo Manfredi conversa con l’etruscologo Giuseppe Sassatelli, in Classis e la marina militare dell’Impero.

La mostra del MAR “War is over” è aperta per l’occasione dalle 18 alle 23, con ingresso gratuito anche alle collezioni. Visitabili fino alle 22.30 anche le mostre L’ultimo Dante e il cenacolo ravennate, La favorita di Peter Asmann e Ascoltare Bellezza: Luca Pignatelli alla Biblioteca Classense. A Palazzo Rasponi, sempre fino alle 22.30, sono aperte le mostre: La Crudele Storia. Personaggi dell’Opera dei Pupi a Napoli e La Pineta di Ravenna. Alla Biblioteca Oriani, dalle 18 fino alle 24, è aperta la mostra Dante Plus. Uno, nessuno, centomila volti; alle 18 Dante+ brutto, uno workshop gratuito per bambini e famiglie, di Alessandro Bonaccorsi (su prenotazione).

Tante sono le visite guidate, oltre a due percorsi d’eccezione al Palazzo Merlato, sede del Comune di Ravenna, e al Palazzo della Provincia (entrambe su prenotazione), a conclusione delle due visite un brindisi finale.

La Notte d’Oro di Ravennantica vede l’apertura straordinaria dei propri siti fino alle 23: Domus dei Tappeti di Pietra, Cripta Rasponi, Giardini Pensili e Tamo, con visite guidate in programma (a pagamento e su prenotazione).

Confermate anche le aperture serali dei monumenti del Polo Museale dell’Emilia – Romagna: dalle 20 alle 23 il Battistero degli Ariani, con visita guidata alle 21 a cura dei servizi educativi; il Mausoleo di Teodorico, con una visita guidata a cura di Paola Novara alle 20.30 e il Museo Nazionale, con il già citato concerto di ER Concerti (ingressi a pagamento).