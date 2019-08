“Violenza sessuale in stazione”, il gip rimette in libertà un 28enne: «Fatti lievi»

Era accusato di aver appoggiato la testa sul seno di una ragazza, accavallato una gamba su un’altra e inseguito una terza per strada

Non è stato convalidato dal giudice il fermo per violenza sessuale ai danni di un 28enne bloccato mercoledì mattina a Lugo.

Secondo le testimonianze delle vittime, il 28enne – cittadino originario della Guinea-Bissau, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano – si sarebbe messo a sedere nella sala d’aspetto della stazione di Lugo vicino a due ragazze, appoggiando la testa sul seno di una e accavallando una gamba sull’altra.

Le due giovani sono quindi fuggite, cercando riparo anche in un supermercato, per poi salire sul treno di Solarolo, dove però hanno rivisto il 28enne, questa volta impegnato a tallonare un’altra giovane che per chiedere aiuto ha iniziato a suonare i campanelli della strada. Il presunto aggressore sarebbe arrivato perfino a colpirla con dei pugni sulla schiena. Le tre ragazze, che nel frattempo avevano fatto gruppo, si sono quindi rifugiate in un bar riuscendo a chiamare un’amica e quindi anche la polizia.

Gli agenti hanno rintracciato lo straniero verso le 14 di nuovo alla stazione di Lugo. Dopo aver dichiarato di avere 17 anni, il 28enne è stato riconosciuto e identificato grazie al fotosegnalamento dattiloscopico e al confronto delle impronte digitali nel sistema Afis.

La procura chiedeva il carcere ma il gip Janos Barlotti – come scrive il Carlino Ravenna in edicola oggi, 31 agosto – lo ha rimesso in libertà, giudicando i fatti «di lieve entità», disponendo comunque nei suoi confronti il divieto di dimora in provincia di Ravenna.

Il 28enne – che in tribunale si è difeso dicendo di non ricordare praticamente nulla, a causa delle «canne» – resta comunque indagato per i reati di violenza sessuale, lesioni personali e false attestazioni a pubblico ufficiale, oltre che per le violazioni alle disposizioni del testo Unico dell’Immigrazione considerato che è risultato inottemperante ad un provvedimento di espulsione del Questore di Palermo emesso nei suoi confronti del febbraio del 2015. Il giovane aveva anche un precedente, sempre per violenza sessuale, nel 2014.