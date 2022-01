Il bar del tribunale denuncia l’assessora Del Conte per diffamazione

La titolare della delega Patrimonio rispose a un question time dicendo che l’attività al palazzo di giustizia aveva debiti anche prima della pandemia. Udienza a marzo

La titolare del bar del tribunale di Ravenna ha querelato l’assessora comunale Federica Del Conte per diffamazione aggravata per le parole pronunciate il 23 novembre 2021 in consiglio comunale. Lo si apprende dalla lettura dei quotidiani locali Resto del Carlino e Corriere Romagna in edicola oggi, 10 gennaio.

Del Conte, titolare della delega al Patrimonio, un mese e mezzo fa rispose a un question time presentato da Giacomo Ercolani (Lega). Il consigliere di opposizione chiedeva spiegazioni su cosa stesse facendo il Comune per dare continuità ai servizi oggi forniti dal bar alla comunità del palazzo di giustizia – fotocopie e vendita marche da bollo, oltre a piccola ristorazione – visto che l’attività aveva manifestato sulla stampa le difficoltà per le spese di affitto per via della crisi pandemica.

Valeria De Caro, la titolare del bar D&D, non accetta che Del Conte abbia parlato di una situazione debitoria precedente alla pandemia. La dichiarazione venne poi ripresa dalla stampa e avrebbe innescato situazioni spiacevoli anche per i familiari della donna: il figlio sarebbe stato preso in giro dai compagni per avere una madre che non paga i debiti. L’udienza è in calendario per il 29 marzo davanti al giudice di pace.