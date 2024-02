«Sua figlia ha fatto un incidente, ci dia 10mila euro»: truffata una 90enne

Denunciati due ragazzi campani che si sono fatti consegnare 1.800 euro in contanti e monili d’oro da una pensionata di Alfonsine

Ha telefonato a una 90enne di Alfonsine fingendosi un “maresciallo dei carabinieri” per informarla di un incidente stradale (in realtà inesistente) provocato dalla figlia. «Se non paga subito 10mila euro, rischia il ritiro della patente e l’arresto», le avrebbe poi detto, suggerendole di consegnare la somma in contanti a un avvocato di sua fiducia. Poco dopo, a presentarsi alla porta di casa della pensionata è stata una ragazza, spacciatasi per avvocato, che è riuscita a farsi consegnare 1.800 euro in contanti e monili in oro, tra cui la fede nuziale.

Non appena – insieme ai propri famigliari – la donna si è resa conto di essere stata raggirata, ha allertato i carabinieri di Alfonsine che nel giro di pochi giorni sono riusciti a identificare i due truffatori, che nel frattempo avevano fatto però ritorno in Campania, dove vivono.

Ad architettare il tutto, una 25enne e un 21enne, denunciati per truffa in concorso e sostituzione di persona.