A Lugo tornano i documentari di “Internazionale”: sei proiezioni alla Rocca

Pellicole su attualità, informazione e diritti umani protagonisti al festival di Ferrara

Ritorna da domenica 4 ottobre la rassegna “Mondovisioni”, con i documentari che la rivista Internazionale propone al Festival di giornalismo di Ferrara (2-4 ottobre). Le proiezioni si terranno nel Salone Estense della Rocca di Lugo. Per il Comune di Lugo si tratta del nono anno consecutivo di collaborazione con “Internazionale a Ferrara”.

La rassegna prevede sei film d’autore su attualità, informazione e diritti umani, selezionati da CineAgenzia tra i migliori documentari realizzati in ambito mondiale. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21, eccetto il primo incontro che sarà alle 20.

Si parte domenica 4 ottobre con la proiezione di Oeconomia di Carmen Losmann. Il film documenta come le regole del gioco capitalistico contemporaneo prevedano sistematicamente sia crescita che deficit e concentrazioni di ricchezza. Il film verrà introdotto da Giuseppe Torluccio, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Bologna e direttore dello Yunus Social Business Centre (Dipartimento di Scienze Aziendali).

La rassegna proseguirà per tutti i martedì di ottobre e mercoledì 4 novembre con cinque documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Secondo appuntamento martedì 6 ottobre con Hong Kong moments di Zhou Bing, dedicato alle storie di sette protagonisti al centro delle proteste nella metropoli asiatica di Hong Kong. Con diverse provenienze sociali e inclinazioni politiche, riflettono i conflitti interni a una società sempre più divisa.

Martedì 13 ottobre c’è Picture a scientist di Ian Cheney e Sharon Shattuck. Il film è una celebrazione dell’ingegno e dell’esperienza delle ricercatrici che stanno scrivendo un nuovo capitolo nella storia del ruolo delle donne nella scienza, superando episodi che vanno dalle sottili scorrettezze sessiste alle brutali molestie.

Martedì 20 ottobre sarà proiettato Reunited di Mira Jargil. In fuga dalla Siria, una coppia di dottori e i loro figli vengono separati. I ragazzi si ritrovano bloccati in Turchia, mentre la madre e il padre riescono a raggiungere rispettivamente la Danimarca e il Canada.

Martedì 27 ottobre sarà il turno di We hold the line di Marc Wiese. Nelle Filippine la giornalista Maria Ressa e la redazione della piattaforma Rappler combattono contro un presidente violento i cui squadroni della morte hanno giustiziato decine di migliaia di persone e che sta trasformando il paese in una dittatura.

Martedì 4 novembre ultimo appuntamento con The fever di Katharina Weingartner. Mentre il Covid-19 metteva il mondo in ginocchio, in Africa la malaria continuava a uccidere più di tutte le altre malattie e guerre sul nostro pianeta messe assieme. E se una semplice erba potesse sconfiggerla, non tutti ne sarebbero felici, in particolare le multinazionali che temono per i loro profitti

Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito.