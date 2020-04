Per Consar e Conad i campionati sono finiti: addio ai sogni playoff e promozione

Le assemblee dei rispettivi campionati hanno chiuso la stagione in anticipo. Solo il volley maschile punta a una final four per lo scudetto

Per le due principali squadre di pallavolo di Ravenna, la Consar nella Superlega maschile e la Conad nella A2 femminile, i campionati sono finiti. Le rispettive leghe hanno deciso infatti di non riprendere la stagione agonistica 2019-20 interrotta da alcune settimane per l’emergenza sanitaria Covid-19. Per le due formazioni cittadine significa l’addio ai sogni playoff per il Porto Robur Costa e promozione per la Teodora.

Pallavolo femminile. L’assemblea dei club di serie A ha votato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 aprile, per la conclusione anticipata della stagione 2020/2021. La riunione in videoconferenza ha sancito la fine dei campionati e lo stop alle retrocessioni e ha dato mandato al presidente Fabris di confrontarsi con la Fipav sulla base di questa proposta, che prevede la promozione dalla A2 in A1 delle due squadre che attualmente occupano le prime due posizioni della Pool Promozione (Trentino Rosa e San Giovanni Marignano). Ravenna era attualmente al quarto posto, distante 14 punti dal secondo. L’assemblea ha conferito mandato alla commissione congiunta di A1 e A2 di trattare con i rappresentanti dei procuratori una riduzione degli ingaggi relativi alla stagione 2019-20.

Pallavolo maschile. A seguito della riunione della consulta della Lega pallavolo maschile, è arrivata la decisione di sospendere i tre campionati maggiori: Superlega, A2 e A3. Si va direttamente ai play off ma solo a quattro squadre. L’idea di base è di disputarli a giugno dopo un mese di allenamento e preparazione. Play off probabilmente a porte chiuse. Il Porto Robur Costa, sesto in classifica a 9 punti dalla quarta, come si apprende dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, aveva già manifestato la sua intenzione di non partecipare.