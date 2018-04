Alla scoperta dei murales: escursione in 9 tappe tra i lavori realizzati in 5 anni

Il 7 aprile dalle 14 iniziativa organizzata dall’associazione Primola, partecipazione gratuita con rinfresco al parco

Una vera e propria visita guidata alla scoperta dei murales di Cotignola. Sabato 7 aprile un’escursione urbana alla scoperta di quella che di fatto è una mostra a cielo aperto per conoscere la storia di un paese, dei suoi abitanti, e ovviamente degli artisti che hanno contribuito al progetto “Dal museo al paesaggio”. I murales sono una decina, realizzati negli ultimi cinque anni dagli artisti Gola Hundun, Reve Più, Gonzalo Borondo, Signora K, James Kalinda, Collettivo Fx, Mina Hamada, Zosen Bandido, Martoz, Irene Lasivita, Marina Girardi e Rocco Lombardi.

Il ritrovo è per le 14 al parcheggio del campo sportivo di via Cenacchio, da cui partirà la passeggiata fatta di nove tappe; all’arrivo al Parco Bacchettoni ci sarà un piccolo rinfresco a cura dell’associazione Primola che promuove l’iniziativa, prima di tornare al punto di partenza. L’escursione, della durata di circa tre ore, è adatta a tutte le età; il percorso è di circa 5,5 km; i minorenni sono ammessi se accompagnati. Si consiglia di indossare scarpe comode (da ginnastica o scarponcini) e sono previsti tratti su percorsi non asfaltati. Cani ammessi purché di buona indole e condotti al guinzaglio. In caso di maltempo l’escursione sarà rimandata a data da destinarsi. Conduce Matteo Mingazzini, guida ambientale escursionistica. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al 349-3523188 entro le 18 di venerdì 6 aprile; posti limitati (info pagina Facebook Romagna Sentieri).