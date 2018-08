Brucia ancora il deposito di legno, odore di fumo arriva fino alla pianura ravennate

Il materiale stoccato alla cava è ancora in fiamme. Situazione sotto controllo ma serviranno giorni per spegnerlo

Da venerdì 3 agosto i vigili del fuoco sono impegnati nel controllo di un complicato incendio a Marzeno, nel Faentino, alla cava Zannona. A bruciare sono cataste di legname e le fiamme, seppur sotto controllo sono molto difficili da spegnere a causa della quantità di materiale stoccato e dell’altra temperatura. A rendere tutto più complicato è la brezza che spira in collina. La colonna di fumo è visibile da chilometri, i residenti sono preoccupati per le emissioni anche se non sembrano esserci pericoli da questo punto di vista.

Odori sì, però. Tanto che nella mattinata di domenica l’odore acre della legna bruciata è arrivato fino in pianura. In molti, non sapendo dell’incendio, hanno telefonato alle autorità. Tanto da spingere il Comune ad una nota in cui si specifica la causa dell’odore – l’incendio faentino, appunto – e si rassicura che “le autorità competenti evidenziano che non ci sono rischi per la salute e che la situazione è sotto controllo, anche se le operazioni di spegnimento potrebbero durare alcuni giorni. E’ previsto che nelle prossime ore, col variare delle condizioni del vento, la situazione muti e l’odore tenda a sentirsi meno o a smettere di sentirsi nel territorio del comune di Ravenna”.