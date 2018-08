In due assaltano il vagone ristorante di un treno in stazione, 18enne denunciato

L’altro è riuscito a fuggire quando sono arrivati gli agenti delle volanti chiamati dal personale Trenitalia

Un 18enne ravennate, originario di Alessandria d’Egitto, è stato denunciato dalla polizia perché nella serata del 18 agosto insieme a un’altra persona si è introdotto nel vagone ristorante di un treno fermo in stazione a Ravenna mettendolo a soqquadro. Il giovane dovrà rispondere di furto aggravato in concorso e ricettazione. Il complice è riuscito a sfuggire.

Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale della questura sono intervenute dopo che il personale di Trenitalia si era accorto che due persone si erano introdotte furtivamente all’interno del convoglio Ravenna-Roma fermo in stazione. I poliziotti hanno poi accertao che, dopo vari tentativi alle porte dei vagoni, i due giovani erano riusciti ad accedere al vagone bar-ristorante aprendo la porta con forza.

La perquisizione in flagranza di reato consentiva di rinvenire, nell’abitazione del ragazzo, una carta bancomat, intestata ad una terza persona, oltre a due telefoni Iphone 6 per i quali non era in grado di giustificare il possesso.