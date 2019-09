Storia, antropologia e cronaca nel libro che racconta l’omicidio di Giulia Ballestri

L’autrice Laura Gambi e la storica Laura Orlandini danno alle stampe un volume che getta una nuova prospettiva sul delitto del 2016 che ha portato all’ergastolo in primo grado per il marito. Il 25 settembre al via il processo d’appello

A pochi giorni dalla prima udienza del processo d’appello e dopo tre anni da quel delitto che sconvolse l’intera città, esce un libro che racconta l’omicidio di Giulia Ballestri per cui il marito, Matteo Cagnoni, a giugno 2018 è stato condannato in primo grado all’ergastolo (qui la cronaca di tutte le 29 udienze). Della città, oltreché che dei protagonisti della tragedia, questo libro si occupa con uno sguardo tra lo storico, l’antropologico e la cronaca. Delitto d’onore a Ravenna è stato scritto da Laura Gambi, narratrice e autrice per il teatro, e Laura Orlandini, storica. Pubblicato da Pendragon, il volume sarà presentato per la prima volta a Ravenna il 27 settembre alla Feltrinelli alle 18 con le autrici e la sociologa Raffaella Sutter.

Un libro asciutto che mette in fila gli atti processuali per ricostruire la vicenda all’interno di un contesto più ampio, che racconta anche la storia della famiglia Cagnoni, fondamentale per la città e il Paese, a partire dai primi del Novecento. Un libro teso e preciso, senza sbavature, che mette i fatti in una prospettiva più ampia del semplice fatto di cronaca e induce inevitabilmente il lettore a più di una riflessione. Un libro che ha anche il non trascurabile pregio di una scrittura pulita, scorrevole, capace di emozionare pur parlando innanzittutto alla testa di chi legge.

