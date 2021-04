Le foto dello spostamento e del brillamento della bomba americana da 45 kg

Operazioni condotte dall’ottavo reggimento guastatori paracadutisti “Folgore”

Si sono svolte regolarmente stamani, 11 aprile, secondo i piani previsti, le operazioni di rimozione e brillamento della bomba d’aereo americana da 45 kg della seconda guerra mondiale ritrovata un mese fa al confine tra i comuni di Lugo e Cotignola in un campo adiacente a via Madonna di Genova durante lavori sulla rete irrigua del Canale Emiliano Romagnolo. Il brillamento è avvenuto in una cava di Filo di Argenta.

Case e attività nel raggio di 260 metri sono state evacuate e lungo le vie Felisio e Madonna di Genova, limitatamente al tratto interessato e ricompreso nella zona di sicurezza, è stato interdetto il traffico. Le operazioni sono state compiute dall’ottavo Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore”.

L’ordigno consisteva in una bomba d’aereo inesplosa da 100 libbre (circa 45 kg) di produzione statunitense, residuato bellico della Seconda guerra mondiale, con spolette in posizione armata e non in sicurezza.