Ubriaco al bar di primo mattino, minaccia anche i poliziotti: nei guai un 63enne

Un agente ferito. Per l’uomo scatta l’obbligo di presentazione in questura una volta a settimana

Un ragioniere ravennate di 63 anni è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di giovedì, 10 agosto, dopo aver creato scompiglio in un bar in zona Darsena, a Ravenna.

L’uomo si sarebbe presentato ubriaco di prima mattina, andando su tutte le furie dopo che il barista, vedendolo in quelle condizioni, si è rifiutato di servirgli altro alcol. Violenta la reazione del 63enne, tanto da indurre i presenti a chiamare la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati a loro volta minacciati dall’uomo, anche brandendo una bottiglia di vetro.

Una volta bloccato e caricato sulla Volante – scrive il Carlino Ravenna, oggi (12 agosto) in edicola con ulteriori dettagli – avrebbe procurato una contusione a un agente, giudicata guaribile in sette giorni.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

In tribunale, l’arresto è stato convalidato e per il 63enne (ora libero) è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in questura a Ravenna una volta alla settimana. In attesa del processo rinviato a metà settembre.