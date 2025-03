Confermato il senso unico sul lungomare in estate, telecamere per le multe

Anche nel 2025 tornerà la modifica temporanea della viabilità: dal 15 giugno nei giorni festivi e prefestivi una corsia di viale delle Nazioni riservata al navetto e al trasporto pubblico, l’altra ai veicoli privati con senso di marcia verso Punta Marina. Attivo da quest’anno anche un sistema di telecontrollo alla rotonda della Colonia

A Marina di Ravenna viale delle Nazioni tornerà a senso unico anche l’estate 2025: nei giorni festivi e prefestivi la corsia verso il centro abitato del tratto stradale tra la rotonda della Colonia a via Ciro Menotti sarà adibito a corsia riservata per il transito del navetto, degli autobus, dei taxi e ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. Le auto private potranno viaggiare solo in senso opposto, da Marina verso Punta. La modifica alla viabilità, introdotta già dall’estate scorsa con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e i tempi di percorrenza, sarà attiva dal 15 giugno all’1 settembre.

La novità di quest’anno prevede l’installazione di un sistema di telecontrollo degli accessi in corrispondenza della rotonda della Colonia, al fine di regolamentare la corretta circolazione dei mezzi autorizzati e di multare eventuali infrazioni. I veicoli che non possono transitare su viale delle Nazioni nei giorni di chiusura potranno raggiungere il lungomare di Marina da via Trieste (dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari) e da via Ciro Menotti (dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni). Nei giorni in cui sarà attiva la corsia riservata, in corrispondenza degli incroci tra gli stradelli degli stabilimenti balneari e viale delle Nazioni verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra (eccetto autorizzati) e in corrispondenza di quelli tra le strade a fondo chiuso sul lato opposto verrà istituita la direzione obbligatoria a destra.

Le corse del navetto partiranno da Pasqua, mentre a giugno sarà attivo anche il servizio bus che collegherà la stazione ferroviaria di Ravenna al lungomare e viceversa, con fermate in tutti i bagni fino a tarda sera e al parcheggio scambiatore di via Trieste, facilitando il raggiungimento della spiaggia durante la settimana. Infine, non cambieranno, rispetto all’anno scorso, le tariffe della sosta sulle righe blu attive venerdì, sabato e domenica.