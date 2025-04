Scontro nella notte in centro: ferito con una bottiglia fuori dal ristorante

Sul posto i carabinieri. La dichiarazione del sindaco: «Continuiamo a lavorare per un’estate più sicura»

Nuovi scontri nella notte a Milano Marittima: nella tarda serata di ieri (sabato 5 aprile) un diverbio nato nei pressi di un ristorante del centro (zona rotonda Primo maggio) sarebbe sfociato in una collutazione che ha portato al ferimento al braccio di una delle persone coinvolte, probabilmente con una bottiglia utilizzata come oggetto contundente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cervia e Milano Marittima, che stanno attualmente portando avanti le indagini sulla vicenda e i presidi sanitari.

Il sindaco Missiroli e il vicesindaco con delega alla sicurezza Grandu commentano così la vicenda: «Continuiamo a lavorare in sinergia con tutte le Forze dell’Ordine nell’ interesse della città, per contrastare fenomeni di violenza ampiamente diffusi fra i giovani, che sfociano in situazioni di pericolo, e che fanno emergere il disagio di una generazione intera a livello nazionale. Si è già proceduto, come annunciato nei giorni scorsi a mettere in essere iniziative e linee guida sulla sicurezza».

Dal primo aprile infatti l’amministrazione comunale ha provveduto a nuove assunzioni nella Polizia locale, fino ad arrivare a 30 agenti prima della stagione estiva. È stata inoltre emanata un’ordinanza musicale più restrittiva e più controllabile da parte degli organi di polizia che prevede un orario ridotto degli intrattenimenti musicali e l’abbassamento decibel. Inoltre sono state poste una serie di condizioni per ottenere le autorizzazioni, con protocolli di intesa con i gestori delle attività private.