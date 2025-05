Colpito da un’altra moto, sbanda e si schianta contro un van: morto un 67enne

L’incidente sulla Romea nella tarda mattinata del 1° maggio. La vittima si chiamava Roberto Fiorucci

Si chiamava Roberto Fiorucci il 67enne morto nella mattinata di oggi, 1 maggio, alle porte di Ravenna. L’uomo, noto venditore di auto di Città di Castello, era in sella alla propria moto insieme alla compagna, ricoverata invece in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) al Bufalini di Cesena.

L’incidente è avvenuto lungo la statale Romea, in zona Bassette. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, la coppia di turisti sarebbe stata inavvertitamente colpita da un’altra moto (condotta da un ragazzo di 19 anni) durante una fase di sorpasso di una serie di auto in fila sulla Romea. Il contatto ha fatto perdere il controllo dei mezzi ai due motociclisti, che si sono scontrati contro un’auto furgonata proveniente dalla direzione opposta. Ad avere la peggio il 67enne.

Coinvolta marginalmente anche un’altra auto, senza conseguenze degne di nota.

Le foto sono di Massimo Argnani.