Identificato il pirata della strada di Milano Marittima: «Grazie polizia locale»

Lo rivela il sindaco Missiroli

La polizia locale di Cervia ha rapidamente identificato il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente avvenuto in via 2 Giugno, nei pressi della Prima Traversa, a Milano Marittima. Si tratta dell’automobilista che, dopo aver investito un pedone, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

«Desidero ringraziare la nostra Polizia Locale per la prontezza e l’efficacia con cui ha operato, riuscendo in tempi brevissimi a risalire all’identità del responsabile – commenta il sindaco Missiroli – . Esprimo un sentito plauso alle donne e agli uomini del Corpo per la competenza, la professionalità e l’impegno quotidiano con cui lavorano per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella nostra città».