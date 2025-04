Forza Italia presenta la lista dei candidati: Alberto Ancarani capolista

Sono 24 i nomi, tra cui anche il segretario comunale Tritto e l’aspirante vicesindaca Zanolli

Forza Italia presenta la lista dei candidati che correranno per poter far parte del prossimo consiglio comunale. La lista è in coalizione con Fratelli d’Italia e Viva Ravenna per supportare la corsa del candidato sindaco Nicola Grandi.

Tra i nomi in lista quello naturalmente della 43enne Eleonora Zanolli (libero professionista), già indicata come vicesindaco in caso di vittoria di Grandi. Accanto a lei, il capolista sarà Alberto Ancarani (43 anni, avvocato), volto storico di Forza Italia e capogruppo uscente, mentre ci mette la faccia anche il segretario comunale Nicola Tritto, 62 anni, pensionato.

«La scelta di Forza Italia – commenta il segretario provinciale Fabrizio Dore – è stata quella di non caricare la lista di persone “riempi lista” ma piuttosto di avere solo candidati “veri” pronti a correre. È questo il motivo per cui è stata una precisa scelta quella di presentare 24 candidati anziché 32».

L’elenco dei restanti candidati è il seguente: