La proclamazione ufficiale in municipio: Barattoni nuovo sindaco di Ravenna

A cinque giorni dai risultati delle elezioni del 25-26 maggio che hanno visto trionfare la coalizione di centrosinistra

A cinque giorni dagli esiti del voto (che lo hanno visto trionfare con oltre il 58 percento delle preferenze), Alessandro Barattoni è stato ufficialmente proclamato nuovo sindaco di Ravenna.

Questa mattina (31 maggio) ha ricevuto la fascia tricolore dal sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, che l’aveva indossata temporaneamente dopo l’elezione di Michele de Pascale alla presidenza della Regione.

«Oggi – è stata la dichiarazione di Barattoni – inizia la fase in cui, punto per punto, inizieremo a porre le basi della Ravenna che avremo nei prossimi cinque anni. La fascia tricolore con il simbolo giallorosso del Comune e della Repubblica italiana è una grandissima responsabilità, che onorerò ogni giorno prendendomi cura di Ravenna. Ho fatto tesoro di questi mesi di incontri, ascolto e confronto e sono pronto a restituire la fiducia di ogni singolo voto ricevuto. Lavorando ogni giorno per combattere la disaffezione verso la politica e restituire fiducia e speranza nell’amministrazione comunale. Starò poco dietro la scrivania e più sul nostro vasto territorio, in contatto diretto con i tanti e le tante che ogni giorno si prodigano per gli altri, per chi non ha voce, impegnandomi risolvere tempestivamente questioni della vita quotidiana, senza però dimenticare di guardare al domani. Mai solo, e nel modo più concreto e coraggioso possibile, senza lasciare indietro nessuno. Nell’interesse unico di Ravenna, delle e dei ravennati, di oggi, ma soprattutto di domani».