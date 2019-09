Adottati da Godo 200 alberi da frutto: in Sicilia nasce la “foresta” di Euro Company

L’iniziativa dell’azienda, che assorbirà così circa 10mila chili di Co2

«Piantare un albero è un atto di fede verso il futuro del nostro pianeta e dell’uomo». Questa la premessa che ha spinto Euro Company di Godo di Russi a organizzare l’iniziativa “Adotta il tuo albero, fai crescere una foresta” e a dar vita alla propria “foresta”, piantando in Sicilia 200 alberi da frutto.

La “foresta” Euro Company, costituita da alberi di arancio e di melograno, dislocati fra le province di Catania e Messina, assorbirà circa 10.000 kg di CO2: “l’equivalente delle emissioni di anidride carbonica che si producono per tenere una lampadina accesa ininterrottamente per ben 23 anni”, sottolineano dall’azienda. «Alberi che rispettano la biodiversità del luogo, al fine di preservare gli habitat e gli equilibri dell’eco-sistema».

A occuparsi della crescita degli aranci e dei melograni saranno due cooperative sociali locali coinvolte da Treedom, che sosterrà il loro lavoro nei primi anni di crescita dell’albero, offrendo know-how e supporto tecnico per la piantumazione e la gestione degli alberi. Treedom è l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online.

Chi ha adottato un arancio o un melograno grazie all’iniziativa seguirà la sua crescita sulla pagina web dedicata alla “foresta” Euro Company (https://www.treedom.net/it/organization/euro-company/event/eurocompany).

«Questo progetto è parte indissolubile dell’impegno e delle energie che l’azienda dedica ogni giorno a proteggere e custodire il nostro pianeta, attraverso azioni e progetti concreti e condivisi con la comunità – spiega Mario Zani, Direttore Generale di Euro Company -. Si tratta di una delle tante iniziative e dei progetti che mettiamo in atto per assolvere a uno degli obiettivi della nostra mission aziendale, anche come Società Benefit, quale noi siamo da fine 2018: portare un beneficio comune tangibile e concreto alla nostra società e all’ambiente».