TedX arriva per la prima volta a Cervia per una serata tra scienza, arte e cultura

L’azienda locale Technacy sarà “partner Visionario” : «Vogliamo dimostrare impegno concreto alla città. Riqualficheremo anche una colonia come nostra sede e spazio di co-working aperto a tutti»

TedX arriva per la prima volta a Cervia: sabato 24 maggio la Darsena del Sale ospiterà una serie di conferenze ispirate al tema Farfalle – Le idee sono il battito d’ali, trasformarsi è il volo. L’appuntamento è alle 20.30 e la serata vedrà alternarsi sul palco numerosi speaker provenienti da diversi ambiti culturali e scientifici. Si va (tra gli altri) da Alberto Luca Recchi, esploratore e divulgatore del mare, a Paola Catapano, esperta di comunicazione scientifica e avventure estreme, passando dagli approfondimenti di Sandro Formica (professore della Florida International University e consulente per la leadership e il benessere), all’arte di Elvis Spadoni e la comicità di Maria Pia Timo.

La serata vedrà anche la partecipazione dell’azienda informatica Technacy come “partner Visionario” dell’iniziativa. L’impresa cervese, fondata nel 2012 e cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, ha recentemente acquistato una storica Colonia a Pinarella con l’intento di trasformarla nella propria sede e in uno spazio di coworking al servizio della comunità (ConnectingPlace). «Abbiamo deciso di partecipare come partner Visionari perché crediamo profondamente nel territorio – dichiara Vittorio Foschi, Ceo di Technacy – Vogliamo contribuire a far crescere Cervia anche sotto il profilo della qualità del dibattito culturale e scientifico. L’impegno di Technacy è concreto e duraturo: lo dimostra il fatto che, acquistando e riqualificando un luogo simbolico del territorio, abbiamo ha scelto di investire direttamente nella città, contribuendo a crearne un polo di innovazione e condivisione locale, e non solo».

I biglietti per la serata Ted sono acquistabili online, mentre venerdì 23 sarà possibile partecipare a una cena con gli speaker, sempre alla Darsena del Sale. Per aiutare nell’organizzazione dell’evento, è attiva anche una ricerca di volontari (è possibile registrarsi qui).