Un argento e un quarto posto per la Canottieri ai tricolori Master in Piemonte

Canottaggio / Ai campionati italiani disputati sul Lago di Candia i ravennati salgono sul secondo gradino del podio nel quattro di coppia. Buon piazzamento per Borghesi nel singolo. Nel frattempo Kushnir, Cziraki e Rosetti si stanno allenando in azzurro in vista delle prossime gare internazionali

E’ di un argento e un quarto posto il bilancio dei veterani della Canottieri Ravenna ai Campionati Italiani Master che si sono svolti al Lago di Candia, in Piemonte. I biancazzurri salgono sul secondo gradino del podio nel quattro di coppia Master A, gara in cui negli ultimi cinque anni avevano ottenuto quattro titoli italiani, l’ultimo l’anno scorso a Sabaudia. A questo risultato si somma il quarto posto del singolo Master A.

Il quattro di coppia d’argento è composto da Paolo Platamone, Fabrizio Borghesi, Donato Traversa e Andrea Anzaldi della Bardolino. Bella gara quella dei “vecchietti” bizantini: i favoriti della Canottieri Gavirate partono subito in testa, con la barca del Ravenna a inseguire, tallonata dalla Luino. A metà gara i romagnoli riescono ad allungare sugli inseguitori e tagliano il traguardo in seconda posizione, col tempo di 3’09”27.

Fabrizio Borghesi si cimenta anche nella difficile specialità del singolo Master A, dopo avere conquistato l’accesso alla finale in virtù del secondo posto di batteria, ma il portacolori della Canottieri non riesce a salire sul podio e si ferma al quarto posto. Dopo una brutta partenza, infatti, riesce a recuperare solo una posizione e chiudere alle spalle di Ginnastica Triestina, Varese e Sebino.

Dopo un mese e mezzo pieno di podi, tra i quali il titolo italiano Junior e l’argento Under 23 di Kushnir e il bronzo nel doppio assoluto di Gergo Cziraki e Nicola Catenelli, ora è il momento delle selezioni nazionali. Alexandra Kushnir è infatti impegnata del raduno Junior in vista del mondiale di Plovdiv, in Bulgaria, che si terrà dal 9 al 16 agosto. Gergo Cziraki, invece, sta partecipando al raduno Under 23 propedeutico alla rassegna iridata di categoria che si svolgerà dal 25 al 29 luglio a Poznan, in Polonia. Nel frattempo il ravennate Bruno Rosetti, in forza all’Aniene, si trova a Livigno per preparare i mondiali assoluti di settembre.