La storica maratona Firenze-Faenza torna dopo la mancata edizione del 2023

Dopo il fermo imposto dall’alluvione del 2023 in territorio faentino la 49esima edizione della “100km del passatore” torna nel fine settimana del 25 e 26 maggio

Per la prima volta l’evento sarà trasmesso in streaming sui social con una diretta di 25 ore

È tutto pronto per la 49esima edizione dell’ultramaratona Firenze-Faenza: torna nel weekend del 25 e 26 maggio la 100km del Passatore, dopo un anno di stop forzato causato dagli eventi metereologici che nello scorso maggio hanno colpito il faentino. La partenza è prevista sabato alle ore 15 da Piazza del Duomo.

Sono attesi per l’evento podistico oltre 3300 atleti (3000 dei quali riconfermati dallo scorso anno). Tra questi si contano 392 concorrenti romagnoli (di cui 180 faentini), 430 toscani (dei quali 80 fiorentini), 683 donne, 670 esordienti e oltre 120 atleti provenienti da 32 nazioni straniere.

Tra i concorrenti più quotati dell’edizione 2024, Massimo Giacopuzzi (2° classificato al ‘Passatore’ 2022, dietro solo al britannico Lee Grantham), i portabandiera faentini Gabriele Turroni, Christian Reali, Luigi Pecora e Massimo Ciani, i corridori di punta toscani Enrico Bartolini, Stefano Sestaioni e la giapponese Sohn Majidae, cittadina fiorentina da oltre 25 anni. Tra gli atleti stranieri maggiormente quotati troviamo i capoverdiani Oliveira Jailson Manuel Duarte, Joao Lopes Fonseca e Gil Nelson Dias Fortes, il marocchino El Fadil Soufyane, il finlandese Yli-Marttila Juhani e l’olandese Bob Hoogendoorn. In campo femminile tra le favorite troviamo Federica Moroni (Nel 2019 seconda tra le donne al ‘Passatore’ e prima italiana) e Silvia Luna.

Quest’anno, la corsa sarà trasmessa interamente con una diretta social sui canali dlla Cento dalla durata di 25 ore (dalle 11 di sabato 25 maggio alle 12 di domenica 26 maggio), oltre che su rete televisiva e sul sito sportivo nazionale Oatsport.it. Per la prima volta sarà trasmesso in diretta il passaggio dei runner al Passo della Colla.

Il primo classificato riceverà, oltre al primo premio, anche la Targa del Tribunato con dedica al compianto Alteo Dolcini, tra i fondatori della “Cento” e cui ricorre il centenario dalla nascita. Al primo uomo e alla prima donna che transiteranno al traguardo sarà consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro “Pirì” Crementi, venuto a mancare nel dicembre ‘21. A raccoglierne il testimone sulla vettura del direttore di gara uno degli atleti simbolo della Firenze-Faenza: “Re” Giorgio Calcaterra che, dopo quindici edizioni consecutive, ha dato forfait alla gara non sentendosi pronto fisicamente. Vincitore di 12 edizioni di fila (con tanto di record del percorso fissato in 6 ore 25 minuti e 46 secondi), due terzi posti ed un settimo.

Saranno assegnati anche i premi di classifica del campionato italiano e sono previsti riconoscimenti per i recordman maschile e femminile e per i gruppi podistici. In occasione della ‘Cento’ viene assegnato anche il Gran Premio della Montagna: il primo uomo a transitare sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km) riceve il premio intitolato a Francesco Calderoni mentre la prima donna quello dedicato ad Angela Bettoli. Sarà inoltre conferito il premio di miglior esordiente dedicato alla memoria del maratoneta Simone Grassi mentre il “Trofeo Elio Assirelli”, istituito alla memoria del presidente della Associazione scomparso nel 2009, sarà assegnato quest’anno alla seconda donna al traguardo.

Il presidente della manifestazione podistica, Giordano Zinzani, fa il punto in occasione della presentazione di questa edizione: «La 100km del Passatore riparte in piena forma dopo lo stop improvviso causato dall’alluvione di un anno fa e cerca in ogni edizione di migliorarsi ed essere sempre più eco-sostenibile». La corsa sarà infatti all’insegna del concetto di libertà e della filosofia ambientalista, per godere della manifestazione contribuendo al bene del pianeta. «Grazie inoltre alla generosità dei concorrenti iscritti alla mancata edizione del 2023, ci è stato possibile fare delle donazioni a tre associazioni sportive che avevano subito dei danni dalle alluvioni e ad altre sei società sono state effettuate importanti donazioni in occasione di questa edizione della 100km» continua Zinzani.

Come da tradizione negli ultimi anni Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan “le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti lungo il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno “Sangiovese” e dal quale vengono ricavati vini d’alta qualità come il Chianti e il Sangiovese.

Gli eventi collaterali della maratona iniziano stasera (martedì 21 maggio) con un appuntamento alla Galleria comunale d’Arte Voltone della Molinella per l’inaugurazione della mostra “100 km del Passatore 49esima edizione”. La serata prosegue con gli storici speaker della “Cento” Danny Frisoni e Daniele Menarini che dialogheranno con Lorenzo Lotti, Paolo Bravi e Federica Moroni. Il runner Gabriele Turroni chiuderà la serata raccontando le sue esperienze con la Firenze-Faenza, con la special edition del Campionato Italiano 100 km su strada disputata a Imola nel ’21 e delle sue esperienze nelle gare internazionali.

Si prosegue con diverse staffette, per le quali si contano oltre 500 partecipanti. Sabato 25 maggio dalle ore 9 è prevista la partenza della staffetta organizzata del liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza mentre dal Passo della Colla di Casaglia scatterà la Staffetta 50×1000 dello Csi Faenza e Atletica 85. Alle ore 19,15 a Faenza è atteso l’arrivo della Color Run, organizzato da Asd Gioca lo Sport senza frontiere. Mezz’ora dopo è previsto l’arrivo della staffetta Asd Disabili di Faenza. Alle ore 21 atteso l’arrivo della staffetta del liceo “Torricelli-Ballardini”, Its “Alfredo Oriani” e Istituto Comprensivo “Europa di Faenza”.

Alle 21,15 vi sarà l’arrivo della staffetta 50×1000 dello Csi Faenza e Atletica 85. Alle 21,15 i vincitori della ‘Cento’ saranno applauditi con il suono delle chiarine del Gruppo Municipale di Faenza del Palio del Niballo.

Nell’ambito della Cento anche il torneo di mini basket nello Sferisterio di Faenza “O. Macrelli” (ore 15). Alle ore 18 in Piazza del Popolo Daniele Menarini e Danny Frisoni racconteranno la Storia della 100 km del Passatore con immagini e filmati proiettati sul maxischermo. Inoltre vi sarà l’apertura dello stand gastronomico del Rione Rosso “G. Sarti & Artistation” Marching Band Dale.

Dalle ore 18 nello Sferisterio sarà presente lo stand gastronomico a cura dell’APS “O. Macrelli” e partiranno i Laboratori Pop Rock a cura della Scuola di Musica “G. Sarti”.

Dalle ore 19 in Viale Marconi Luca Piazza presenterà l’“Ultimo km” con musica e animazioni. Alle ore 20 si terrà l’esibizione “Art of Choir” a cura della Scuola di Musica “Artistation” e 40 minuti dopo è attesa l’esibizione del “Team dance il Borgo”. Alle 21 si terrà l’“Esibizione “Art of Choir” a cura della Scuola di Musica “Artistation”.