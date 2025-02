Milena Baldassarri premiata in municipio nella “sua” Ravenna – FOTO

La 23enne ha annunciato il ritiro poche settimane fa: ha riscritto la storia della ginnastica ritmica italiana

Il Comune di Ravenna ha celebrato una delle sue più importanti esponenti in ambito sportivo. A poche settimane dal ritiro, infatti, l’assessore allo Sport Giacomo Costantini ha ricevuto in municipio Milena Baldassarri, 23enne ormai ex ginnasta, reduce la scorsa estate dalle sue seconde Olimpiadi, a Parigi.

Tre volte campionessa italiana assoluta All-Around, Baldassarri ha iniziato l’attività agonistica con l’Edera Ravenna, prima di abbandonare la sua città natale nal 2014, quando da giovanissima si è trasferita nelle Marche per entrare a far parte della prestigiosa Ginnastica Fabriano.

Nel corso della sua carriera ha conquistato anche 5 medaglie mondiali, fra cui il primo argento mai vinto da una ginnasta italiana, ai Mondiali nel 2018, quando si è laureata vice campionessa al Nastro. Alle Olimpiadi di Tokyo ha conquistato il sesto posto nella finale All-Around, miglior risultato fino a quel momento mai ottenuto da una individualista italiana (poi migliorato dal bronzo dell’amica Sofia Raffaeli a Parigi).

Lo scorso 30 dicembre, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha annunciato il suo ritiro dalla pedana.

In municipio a Ravenna, Baldassarri ha ricevuto una targa nell’ambito del progetto “Sport Valore Comune”, tra gli applausi anche di alcune giovani atlete della società sportiva in cui è cresciuta, l’Edera, a cui ha regalato svariati autografi.