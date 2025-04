Finisce a Macerata la stagione della Consar, eliminata anche dalla Coppa Italia

A2: Ravenna chiude con un’altra delusione, dopo l’ottima regular season

Si chiude a Macerata la stagione sportiva della Consar. La formazione ravennate, che accusa oltremisura le numerose problematiche fisiche a cui si aggiunge la febbre che impedisce a Vukasinovic di scendere in campo, non riesce ai rimediare alla sconfitta in gara1 e dopo i playoff (persi ai quarti di finale contro Siena) saluta anche la Coppa Italia di serie A2 (sconfitta 3-0 nelle Marche).

Un finale di annata che lascia l’amaro in bocca dopo una regular season che aveva visto Ravenna tra le protagoniste dalla prima all’ultima giornata, chiusa al terzo posto e con un bottino finale di 20 vittorie, che rappresentano una base solida su cui edificare la prossima annata.