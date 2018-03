Accoltella il padre dopo una lite domestica e poi se ne va a piedi: arrestato 28enne

Il giovane trovato con un coltello lungo oltre 40 cm e in stato confusionale. Dovrà rispondere di tentato omicidio

Tutto sarebbe nato da una lite domestica per futili motivi. Lite che ha portato un 28enne di Cervia ad accoltellare il padre. L’episodio è avvenuto martedì, 6 marzo, e i carabinieri sono riusciti ad arrestare il giovane grazie alla testimonianza raccolta all’ospedale dall’uomo ferito, un 66enne ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

A riportare la notizia è il Carlino Ravenna in edicola oggi, giovedì 8 marzo.

Il giovane accusato di tentato omicidio è stato arrestato mentre si stava allontanando a piedi dalla casa in cui vive con il padre, a ridosso dell’area Malva Nord di Cervia, in stato confusionale. Addosso aveva ancora il coltello (lungo oltre 40 cm) con cui ha ferito il padre all’addome.