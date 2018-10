Sorpresa dai Vigili ai giardini Speyer a vendere merce contraffatta

Denunciata dalla Polizia Municipale una donna per ricettazione e smercio illegale di orologi falsi e sigarette

Una donna di 39 anni, di orgine nigeriana, è stata denunciata dalla Polizia Municipale di Ravenna per i reati di ricettazione e introduzione illegale sul territorio di prodotti con marchi contraffatti.

È stata notata dagli vigili urbani mentre, seduta su una panchina in viale Farini, estraeva da un borsone un pacchetto di sigarette e lo cedeva a un passante in cambio di denaro.

Gli agenti sono così intervenuti per ulteriori accertamenti, invitando la donna al comando di polizia Piazza Mameli per svelare il contenuto della borsa. All’interno sono stati rinvenuti, oltre ad un centinaio di euro in contanti, due orologi di marchi contraffatti (Montblanc ed Emporio Armani), un paio di finte collane (Micheal Kors e Versace), otto paia di orecchini (modelli Versace) e una decina di pacchetti di sigarette di varie marche.

«Da tempo riceviamo segnalazioni riguardo a persone che, quasi quotidianamente, stazionano nella zona dei Giardini Speyer con accanto borse piene di merce, presumibilmente in attesa di potenziali compratori – puntualizza in una nota stampa la Polizia Municipale di Ravenna –, per questo vengono attuati servizi mirati, tesi a disincentivare il fenomeno, che proseguiranno nelle prossime settimane».