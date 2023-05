La zona rossa diventa arancione: si può restare se non c’è acqua. Ecco la mappa

In caso di nuovi allagamenti occorre evacuare solo chi vive in edifici al piano terra

Il Comune di Ravenna aggiorna la mappa delle evacuazioni e dei rientri in abitazioni e attività.

La zona rossa definita con l’ordinanza del 21 maggio (delimitata dal perimetro fra via Romea nord, via Guiccioli, via Canalazzo, via Ferragù, via Sant’Egidio, A14dir, 309 dir più aree pertinenziali agli scoli Canala, Cupa e Drittolo tra statale 16 e Romea dir) diventa arancione dal 25 maggio. Rimane zona arancione l’area delimitata da fiume Ronco, statale 16 e A14, oltre gli abitati di Santerno e Piangipane.

In tutte queste zone è consentito quindi l’accesso alle abitazioni per le operazioni di pulizia laddove l’acqua si sia ritirata; qualora le abitazioni siano agibili e a più piani è consentito alle persone permanere all’interno delle stesse con l’ordine di portarsi ai piani alti qualora dovessero ripresentarsi nuovi allagamenti; le persone devono evacuare in caso di nuovo allagamento se l’edificio è a un solo piano. Nelle zone ancora allagate permane il divieto di ingresso.

Qui la mappa della zona arancione nel comune di Ravenna