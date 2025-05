Muore intrappolato nel muletto in un cantiere lungo il fiume

È successo a Sant’Agata sul Santerno. La vittima è un 57enne residente a Lugo

Un lavoratore 57enne di origine albanese e residente a Lugo è deceduto a Sant’Agata sul Santerno, in seguito a un infortunio sul lavoro verificatosi in un fondo agricolo.

Secondo quanto finora emerso, l’uomo stava operando in un cantiere per la sistemazione di alcune idrovore lungo il fiume Santerno quando, per cause al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell’Asl, sarebbe rimasto intrappolato nel muletto ribaltatosi e sarebbe finito lungo la scarpata, morendo sul colpo.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Dell’accaduto, è stato subito avvisato il Pm di turno, Stefano Stargiotti. (fonte Ansa.it)