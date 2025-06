Incendio sulla Romea: prende fuoco un furgone – FOTO

Sul posto i vigili del fuoco. Non ci sono feriti

Paura nella serata di oggi (4 giugno) per un incendio lungo la Romea, all’altezza di Casal Borsetti.

Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha infatti preso fuoco mentre era parcheggiato ai bordi della statale, vicino alla rotonda.

Sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Non è stato necessario chiudere al traffico la strada, se non per pochi minuti a corsia alternata, a causa del fumo nero che ostruiva la visuale agli automobilisti in transito.

Non risultano feriti o persone coinvolte.