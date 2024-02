La commissione che lavora per portare il cinema in Emilia-Romagna

L’organismo regionale stima una ricaduta di 46 milioni di euro nell’ultimo triennio, il doppio rispetto a quello precedente

Il consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato a metà gennaio il programma per il cinema e l’audiovisivo per il triennio 2024-2026 che rappresenta le linee di azione definite dalla giunta Bonaccini per incentivare la settima arte sul territorio.

In buona sostanza, con lo stanziamento di fondi e il coordinamento della struttura pubblica della Film Commission composta da cinque dipendenti pubblici e un esterno per la comunicazione, si punta a incentivare le aziende e i professionisti del territorio e ad attrarre produzioni nazionali e straniere, specie con Francia e Germania, aumentando la distribuzione dei prodotti cinematografici del territorio.

Il 30 gennaio si è aperto un bando, con una dotazione di 1,35 milioni di euro, per la concessione di contributi a imprese con sede nazionali, europee ed extraeuropee che realizzano opere cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale. Il direttore della Film Commission, Fabio Abagnato, spiega le novità principali: «La valorizzazione delle collaborazioni con autori musicali, il sostegno della promozione delle opere concluse, l’attenzione alla composizione delle crew in base a età e genere».

Il bando attribuisce contributi in percentuali variabili tra il 30 e il 70 percento delle spese sostenute per l’acquisizione di beni e servizi, l’assunzione di professionisti e le collaborazioni per le colonne sonore. Requisito fondamentale per ottenere i contributi è quello di usufruire di maestranze residenti in regione e registrate alla banca dati istituita dalla Regione. Oggi conta poco meno di mille soggetti, di cui 115 in provincia di Ravenna, tra imprese e professionisti singoli. La Film Commission dell’Emilia-Romagna è nata formalmente nel 1997, ma è una legge regionale del 2014 ad averle dato una nuova struttura e una maggiore potenza di fuoco grazie allo stanziamento di fondi.

«Ci muoviamo su tre linee di azione con l’intento di essere l’interlocutore ideale di produzioni, enti, imprese e professionisti che operano sul territorio regionale – spiega Abagnato –. La mission è incoraggiare, promuovere e sostenere le produzioni cinematografiche e audiovisive, sia italiane sia estere, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e storico dell’Emilia-Romagna, nonché le risorse umane che vi operano. Agevoliamo l’accoglienza sfruttando le capacità tipiche della regione, assegnamo incentivi economici con attenzione particolare alle imprese locali e infine guardiamo alla crescita dei talenti che possono maturare esperienze dalla collaborazione con una produzione straniera che viene sul territorio».

Ma come solleticare l’interesse di una produzione straniera perché scelga una location tra Piacenza e Rimini? «C’è un lavoro costante che io e i miei colleghi portiamo avanti con appuntamenti e incontri sui vari mercati per presentarci e spiegare qual è la nostra offerta. E poi c’è uno strumento prezioso come il passaparola: un produttore che si trova bene può diventare un traino per molti altri». Tutto questo partendo da una convinzione: la diffusione di prodotti realizzati sul territorio porta ricadute economiche dirette e visibilità del territorio. «Il triennio 2021-2023 abbiamo misurato 46 milioni di euro di impatto, nel triennio precedente erano stati 24».

Ogni regione italiana, escluso il Molise, ha la sua commissione e tutte hanno lo stesso scopo. Abagnato assicura che c’è spazio per tutti: «Per troppo tempo le produzioni sceglievano i luoghi dove giravano in base a dove c’erano soldi. E questo ha fatto sì che per molti l’Italia sia solo Firenze, Venezia e Roma».