Attrattività, sostenibilità e innovazione: i tre assi del patto per lo sviluppo

Alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, firmato a Lugo dai nove sindaci dell’Unione e dalle organizzazioni un accordo che fissa impegni e obiettivi in molti settori

La Bassa Romagna ha il suo patto strategico per lo sviluppo economico e sociale, articolato su tre assi: attrattività, sostenibilità e innovazione. Il documento firmato nel salone estense della Rocca di Lugo stamani 4 aprile, alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, definisce azioni prioritarie e obiettivi territoriali con impegni su diversi temi, come il welfare, il lavoro, lo sviluppo economico, la scuola, la cultura, l’ambiente, la sicurezza, la trasparenza nella pubblica amministrazione, l’agenda digitale.

Il Patto strategico definisce gli obiettivi da mettere in atto a breve, medio e lungo termine, coniugando il ruolo dell’Unione con l’esigenza di valorizzare le singole identità locali e coinvolgendo gli organi di rappresentanza istituzionale, i cittadini, le parti sociali ed economiche attraverso nuovi meccanismi di governance. Obiettivo del Patto è far sì che la Bassa Romagna diventi un territorio socialmente responsabile, in grado cioè di coniugare lo sviluppo economico con la coesione sociale.

Il patto si divide in tre parti: nella prima vengono delineate le principali direzioni su cui si vuole orientare lo sviluppo dei prossimi anni; nella seconda vengono invece presentate una serie di azioni con fattibilità e ricaduta immediata sul territorio nel biennio 2018/2019, con l’indicazione precisa degli impegni assunti da ogni soggetto. Infine, nell’ultima parte sono contenuti dati ed elementi di analisi del contesto socio-economico territoriale.

L ’accordo è stato sottoscritto dai sindaci dei nove Comuni dell’Unione, dai rappresentanti del Tavolo dell’imprenditoria e delle organizzazioni sindacali della Bassa Romagna, dagli ordini e collegi professionali della provincia di Ravenna e dagli istituti scolastici superiori del territorio.

«È una grande emozione presentare questo Patto strategico, frutto del lavoro fatto insieme negli ultimi mesi negli oltre venti incontri organizzati – ha dichiarato Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e presidente dell’Unione -. Si tratta solo della prima parte del percorso che ci siamo prefissati. All’interno del documento abbiamo tentato di costruire un’idea di Bassa Romagna come un territorio che sviluppi una responsabilità diffusa, in grado di rappresentare le proprie eccellenze in modo compatto anche fuori dai propri confini. Il nostro è un luogo in grado di attrarre investimenti, ma anche capitale umano, un territorio che porta avanti un’idea di sviluppo compatibile con l’ambiente, senza dimenticare l’importanza della coesione sociale e l’innovazione. È un percorso di vera concertazione, che non è mai stata formale».

«La sottoscrizione del Patto che fa la Bassa Romagna segue il modello del Patto del lavoro che la Regione ha firmato nel 2015 – ha commentato Stefano Bonaccini in conclusione dei lavori -. La scelta di costruire un Patto cercando di ascoltare tutti merita apprezzamento e indica la strategia della Bassa Romagna, che è un’Unione che da tempo è abituata a lavorare insieme. Questo lavoro collettivo è importante perché in una più ampia competizione la dimensione fa la differenza. Credere di competere in un mondo globalizzato, chiudendosi nei propri confini, è da irresponsabili. Dobbiamo avere la consapevolezza che se lavoriamo insieme, da Piacenza a Rimini, abbiamo le potenzialità per competere con i territori più avanzati del mondo. Se mettiamo insieme le eccellenze della nostra regione, dai prodotti dell’enogastronomia alla Motor Valley, passando per la Wellness Valley e il turismo, e collaboriamo possiamo davvero essere molto più forti e competitivi».