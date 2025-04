Riapre il lungomare tra Tagliata e Pinarella, con l’asfalto colorato “anti caldo”

I lavori riprenderanno a fine stagione estiva con il completamento delle parti mancanti

Riapre al traffico veicolare e pedonale Viale Italia, il lungomare che collega le località cervesi di Tagliata e Pinarella. Dopo il rifacimento della linea dell’acquedotto e degli allacciamenti idrici, nei tratti che sono stati oggetto di intervento sono state rinnovate integralmente le pavimentazioni, l’impianto di pubblica illuminazione e l’installazione degli arredi. I lavori riprenderanno a fine stagione estiva con il completamento delle parti mancanti.

Le novità sostanziali apportate al progetto iniziale sono rappresentate dai percorsi a raso, in cui il piano viabile risulta ora complanare con i marciapiedi e con la pista ciclopedonale. Un’ulteriore novità è rappresentata dalla posa dell’asfalto colorato caratterizzata da un nuovo materiale che, oltre a migliorare la visibilità, garantirà soprattutto una riduzione dell’albedo e della temperatura percepita durante il transito. I tratti finora realizzati con queste soluzioni tecnologiche sono quelli compresi tra Viale Sicilia e Via Caserta e tra Via San Marino e Via Emilia, che in autunno si prolungherà fino a Via De Amicis.

L’altro intervento di rilievo che va nella direzione dell’aumento del comfort e nella riduzione delle barriere architettoniche è rappresentato dall’eliminazione dell’asfalto e ripavimentazione con materiali naturali e permeabili delle traverse di viale Sicilia e via Mezzanotte.

Il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore Mirko Boschetti commentano: «La riapertura di Viale Italia rappresenta un traguardo importante per le comunità di Tagliata e Pinarella e siamo certi garantirà la trasformazione di questo spazio in un luogo di incontro e di scambio sociale. Questo progetto Pnrr rappresenta una grande possibilità di rilancio di questa porzione di città, da sempre meta preferita di famiglie e che negli ultimi anni ha registrato grande vivacità, grazie anche all’organizzazione di importanti eventi. La sospensione del cantiere nel periodo primaverile estivo garantirà la completa accessibilità di tutti gli spazi, dalla pineta alla spiaggia alla pista ciclopedonale e consentirà di svolgere nelle migliori condizioni possibili anche il Festival degli Aquiloni, che inizierà la prossima settimana e porterà a Cervia migliaia di turisti e appassionati».