Bagno Oasi aggiudicato all’asta per 215mila euro, si partiva da 40mila

Si è conclusa la gara bandita dal Comune di Ravenna per lo stabilimento balneare di viale Petrarca. Concessione demaniale per struttura e mille mq di spiaggia per 9 anni con cannone annuo di 9mila euro

La base d’asta di partenza era 40mila euro, ma l’aggiudicazione finale del bagno Oasi a Lido Adriano è arrivata il 15 aprile scorso per 215mila euro. Lo si apprende dalle pagine del quotidiano Il Resto del Carlino in edicola oggi, 27 aprile.

Il bando di gara del Comune riguardava l’avviamento commerciale e i beni mobili all’interno del bagno in viale Petrarca ma anche la concessione del fabbricato di proprietà comunale (bar, ristorante, cabine e ripostigli) e della concessione dell’area demaniale di oltre mille metri quadrati.

L’asta si è svolta all’Istituto delle vendite giudiziarie di Ravenna. L’acquirente ora ha 60 giorni di tempo per pagare e fino a quel momento non ne è nota l’identità. Il futuro aggiudicatario potrà sottoscrivere con il Comune di Ravenna i contratti per le due concessioni demaniali, entrambe della durata di nove anni. Il canone annuo previsto è di 5.800 euro per la struttura e di 3.225,50 euro per l’area demaniale. In totale circa 9mila euro.