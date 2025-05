Quarta asta per tre immobili messi in vendita dal Comune: c’è anche un appartamento

Le offerte vanno presentate entro l’8 agosto, gli interessati possono visionare i beni

Il Comune di Russi tenta per la quarta volta di mettere in vendita tre immobili di sua proprietà mediante asta pubblica (pubblico incanto).

Lotto 1, fabbricato in disuso a San Pancrazio, in Via Molinaccio 86: base d’asta euro 134.520,00;

Lotto 2, appartamento al piano primo, facente parte del Condominio «Centrale» a Russi, in Via Don Minzoni 28: base d’asta euro 96.000,00;

Lotto 3, posto auto scoperto non edificabile a San Pancrazio, in Via G. Randi 28: base d’asta euro 2.500,00.

Le offerte dovranno pervenire entro l’8 agosto 2025, gli interessati possono presentare offerte separate per uno o più lotti.

Il bando con il dettaglio dei beni in vendita è pubblicato sul sito www.comune.russi.ra.it con foto, mappe e planimetrie. Per informazioni e ulteriori dettagli ci si può recare all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Russi, Ufficio Gestione Beni Immobili, Via Babini 1, dove potranno essere richiesti eventuali ulteriori approfondimenti e/o richieste di sopralluogo negli immobili in vendita (giorni/orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17). Telefono: 0544 587607-623. E-mail: lavoripubblici@comune.russi.ra.it. La Pec del Comune di Russi è la seguente: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.

I beni in questione sono rientrati nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Russi per il triennio 2023-2025, a seguito di un percorso di verifica della loro sostanziale marginalità nell’assolvimento dell’esercizio delle funzioni istituzionali. Per il Comune di Russi si tratta di un percorso di razionalizzazione del proprio patrimonio, che consentirà di incamerare risorse da destinare a progetti socio-sanitari per tutta la cittadinanza.