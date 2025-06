Continua il trend positivo del porto: stimata una crescita del 6,6% nei primi 5 mesi

Nel primo quadrimestre l’aumento è superiore all’8 percento

Il porto di Ravenna nel primo quadrimestre del 2025 ha movimentato complessivamente 8.761.231 tonnellate, in aumento dell’8,2% (667 mila di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il solo mese di aprile ha registrato una movimentazione complessiva di 2.106.129 tonnellate, in aumento del 6,2% rispetto allo stesso mese del 2024.

Sono i dati elaborati dal servizio Analisi e Statistica dell’Autorità Portuale di Ravenna, consultabili nel dettaglio a questo link: https://www.port.ravenna.it/porto-di-ravenna/statistiche/traffico-porto-aprile-2025.html

I container, con 72.177 Teus, sono aumentati del 9,6% rispetto al 2024; in termini di tonnellate, la merce trasportata nel periodo, pari a795.720 tonnellate, è cresciuta dell’11,8% rispetto al 2024.

In calo il risultato complessivo nel primo quadrimestre per trailer e rotabili, in diminuzione del 13% per numero di pezzi movimentati (27.907 pezzi, 4.178 in meno rispetto al 2024) e del 10,4% in termini di merce movimentata (511.632 tonnellate).

Nel primo quadrimestre del 2025 si sono registrati 10 scali di navi da crociera (come a gennaio-aprile2024) per un totale di 490 passeggeri (+6,3%).

Dalle prime stime, il mese di maggio 2025 avrebbe movimentato complessivamente quasi di 2,4 milioni di tonnellate, in aumento (+1%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il periodo gennaio-maggio dovrebbe raggiungere una movimentazione complessiva di oltre 11,1 milioni di tonnellate, in aumento di circa il 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.