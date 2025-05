Formigoni a Ravenna per Ancisi (e De Carli): «Coinvolgere il privato sociale»

L’ex Presidente della Regione Lombardia sostiene il candidato consigliere del Popolo della Famiglia

L’ex Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni ha partecipato ieri (17 maggio) a Ravenna a un incontro al comitato elettorale della lista Lega-Pdf-LpRa per Ancisi Sindaco. In particolare, Formignoi ha espresso un pubblico endorsement per la candidatura al consiglio comunale di Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia.

«Serve un cambio di passo a Ravenna dopo decenni di governo delle sinistre – ha dichiarato Formigoni -. Nel campo dell’educazione, delle politiche familiare e dei servizi sociali e sanitari è prioritario coinvolgere il privato sociale per rendere più efficiente ed efficace lo stato sociale ravennate e realizzare una piena libertà di scelta capace di consentire anche al cittadino più povero di accedere ai servizi pubblici migliori».

«Il cosiddetto “modello Lombardia” – ha dichiarato invece De Carli, citando gli anni di governo Formigoni nella regione – è fonte d’ispirazione per il nostro programma per vincere sfide decisive come il superamento delle liste d’attesa, l’efficientamento dei servizi, il rafforzamento della medicina del territorio e uno stato sociale largo, efficiente e capace di coinvolgere nell’offerta pubblica anche quel privato sociale che è eccellenza indispensabile a cospetto di un Comune sempre più carente e incapace di offrire servizi all’altezza delle aspettative dei cittadini ravennati».