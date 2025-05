Nell’ipotetica giunta di Veronica Verlicchi anche l’ex comandante dei vigili urbani

La Pigna presenta già dieci nomi che ricoprirebbero ruolo di spicco in Comune in caso di vittoria. «Serve trasparenza»

La lista civica La Pigna, che candida a sindaco (così come nel 2021) la consigliera comunale uscente Veronica Verlicchi, a pochi giorni dal voto annuncia l’ipotetica nuova giunta del Comune di Ravenna, in caso di vittoria al ballottaggio (obiettivo dichiarato di Verlicchi).

«Nella logica di trasparenza che contraddistingue da sempre l’attività de La Pigna, riteniamo doveroso rendere pubblici i nomi che comporranno la futura Giunta Verlicchi. Crediamo fermamente che i ravennati abbiano il diritto di conoscere in anticipo chi andrà a formare la squadra di governo del nostro Comune, evitando così le amare sorprese post-voto a cui il Partito Democratico ci ha abituati».

Ecco quindi nomi e cognomi di chi ci mette la faccia (Verlicchi se dovesse diventare sindaca terrebbe le deleghe a Protezione del territorio, Protezioni civile, Porto e Regione Romagna): allo Sport e Giovani una vecchia gloria della pallavolo, Stefano Recine, a Polizia locale, Sicurezza, Decoro urbano e Viabilità l’ex comandante dei vigili urbani Bartolomeo Schioppa, alle Attività economiche Annamaria Bava (tra i titolari del Caffè Nazionale di piazza del Popolo), al Forese, Lidi e Agricoltura il presidente del comitato cittadino di San Pietro in Vincoli Gabriele Zoli; la fisioterapista Emily Tassinari (figura di spicco nella protesta per la prolungata chiusura del ponte di Grattacoppa) assumerebbe la delega a Sanità, Politiche sociali e Famiglia; l’avvocato Giuliano Lelli Mami al Bilancio e Maurizio Pacilio (primo firmatario di una recente petizione per la messa in sicurezza di via Chiavica Romea) al Verde pubblico.

«Le altre deleghe saranno oggetto di confronto con gli eventuali alleati al ballottaggio», scrivono dalla Pigna, che metteono in campo anche i nomi di Terzino Giorgini della pro loco di Lido di Classe e Ramiro Recine (dello storico bar di piazza Caduti) in qualità di delegati del sindaco, e quello del professore universitario Riccardo Puglisi come futuro ipotetico direttore generale del Comune.