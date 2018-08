Bivaccano negli edifici abbandonato, rintracciati ed espulsi due uomini

Si tratta di un 52enne e di un 25enne. Sorpresi durante un controllo predisposto dal questore ed eseguito dalla Mobile e dal posto estivo di polizia

Questa mattina, 17 agosto, a Cervia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, che il Questore ha intensificato in occasione del periodo feriale, personale della Squadra Mobile e del Posto Estivo di Polizia di Cervia ha controllato alcuni edifici abbandonati, saltuariamente utilizzati da clandestini come riparo per la notte.

In uno degli stabili sono stati rintracciati due stranieri, di 52 e 25 anni, che, all’esito degli approfonditi controlli sono risultati sprovvisti di permesso di soggiorno. Nei loro confronti è stato quindi adottato il provvedimento di espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale.