In un liceo allestito uno spazio per consentire a una studentessa di allattare

Il settimanale L’Espresso racconta la storia che arriva dal Nervi-Severini: la ragazza del quinto anno aveva smesso di frequentare dopo il parto ma il preside ha deciso di realizzare una nursery

Al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna è stata allestita una cosiddetta nursery, cioè uno spazio apposito dove una studentessa del quinto anno ha potuto allattare il figlio di sette mesi consentendole di continuare la frequenza delle lezioni. La storia è riportata sul numero del settimanale l’Espresso in uscita oggi, 4 giugno, ed è raccontata dalla giornalista Francesca Barra che ha dato alcune informazioni anche dal suo profilo Facebook.

La studentessa vive a circa 30 km dalla scuola a casa dei nonni che non potrebbero prendersi cura del bimbo per tutte le mattinate. Dopo il parto la ragazza aveva smesso di andare a scuola. È stato il presidente Gianluca Dradi a decidere di intervenire per conciliare l’istruzione e la maternità.

Per diversi mesi è stata utilizzata una stanza che tutti hanno contribuito a rendere a misura di bambino: i suoi compagni hanno decorato le pareti con alcuni lavoretti e una onlus “Terzo Mondo”, fondata da cittadini extracomunitari, ha contribuito ad allestirla con un lettino da campeggio e diversi giocattoli. La ragazza ha raccontato alla giornalista che durante le ore scolastiche il bambino è accanto a lei nel passeggino, quando deve cambiarlo o durante la ricreazione passa nella nursery.