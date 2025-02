Esce di strada con l’auto: muore un ragazzo classe 2006 – FOTO

La tragedia lungo via Cerba

Un ragazzo classe 2006 è morto nel tardo pomeriggio di domenica 23 febbraio in un incidente stradale lungo via Cerba, tra Sant’Antonio e San Romualdo.

Il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Panda, schiantandosi contro l’ingresso di un’abitazione per poi volare fuori strada. L’auto è cappottata nei campi, mentre il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo.